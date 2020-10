Live Non è la D’Urso: Barbara D’Urso Sbotta in Diretta! (Di lunedì 12 ottobre 2020) Barbara D’Urso contro Iconize: a Live – Non è la d’Urso la conduttrice commenta il gesto dell’influencer Marco Ferrero che ha finto un’aggressione omofoba. Ecco che cosa è successo durante la diretta. Live – Non è la d’Urso, Barbara contro Iconize: Marco Ferrero dà buca, la conduttrice Sbotta in diretta Iconize, alias Marco Ferrero, sarebbe dovuto intervenire nell’ultima puntata di Live – Non è la d’Urso. L’influencer si trova al centro di numerose polemiche per l’aggressione omofoba ricevuta un po’ di tempo fa. Grazie al Grande Fratello Vip 5 è venuto fuori che Iconize si sarebbe picchiato da solo per visibilità. A svelarlo è stata Dayane Mello. Alla ... Leggi su gossipnews.tv (Di lunedì 12 ottobre 2020)D’Urso contro Iconize: a– Non è la d’Urso la conduttrice commenta il gesto dell’influencer Marco Ferrero che ha finto un’aggressione omofoba. Ecco che cosa è successo durante la diretta.– Non è la d’Urso,contro Iconize: Marco Ferrero dà buca, la conduttricein diretta Iconize, alias Marco Ferrero, sarebbe dovuto intervenire nell’ultima puntata di– Non è la d’Urso. L’influencer si trova al centro di numerose polemiche per l’aggressione omofoba ricevuta un po’ di tempo fa. Grazie al Grande Fratello Vip 5 è venuto fuori che Iconize si sarebbe picchiato da solo per visibilità. A svelarlo è stata Dayane Mello. Alla ...

Ultime Notizie dalla rete : Live Non Live - Non è la d'Urso, la puntata dell'11 ottobre in streaming Mediaset Play Iconize ha inventato una aggressione omofoba? Ecco la sua replica: “Non sto bene…”

Marco Ferrero, in arte Iconize, in questi giorni è al centro delle polemiche dopo che la sua amica Soleil è andata nel salotto di Barbara D’Urso rivelando che l’influencer ha finto un aggressione omof ...

