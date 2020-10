Le residenze per anziani che chiudono 'preventivamente' ai visitatori (Di lunedì 12 ottobre 2020) 'Pensioni al palo, ma le rette delle Rsa sono in aumento anche in periodo Covid' 11 luglio 2020 Il nuovo Dpcm anticipato a lunedì 12 ottobre e i lockdown mirati nelle regioni 12 ottobre 2020 Zone ... Leggi su today (Di lunedì 12 ottobre 2020) 'Pensioni al palo, ma le rette delle Rsa sono in aumento anche in periodo Covid' 11 luglio 2020 Il nuovo Dpcm anticipato a lunedì 12 ottobre e i lockdown mirati nelle regioni 12 ottobre 2020 Zone ...

marfederzn : Nei lagher-per-anziani di stato e chiesa si arriva in ambulanza e non si esce piu'. Con 5 residenze a disposizione… - ninda1952 : RT @TgrAltoAdige: Nuovo protocollo della Provincia di #Bolzano per gli ospiti delle residenze per anziani che risultano positivi al #COVID_… - Ossmeteobargone : RT @TgrAltoAdige: Nuovo protocollo della Provincia di #Bolzano per gli ospiti delle residenze per anziani che risultano positivi al #COVID_… - Vivodisogniebas : RT @TgrAltoAdige: Nuovo protocollo della Provincia di #Bolzano per gli ospiti delle residenze per anziani che risultano positivi al #COVID_… - TgrRai : RT @TgrAltoAdige: Nuovo protocollo della Provincia di #Bolzano per gli ospiti delle residenze per anziani che risultano positivi al #COVID_… -

Ultime Notizie dalla rete : residenze per Le residenze per anziani che chiudono "preventivamente" ai visitatori Today.it “Nuovi farmaci contro il cancro”: le mutazioni studiate al San Luigi

All’ospedale il programma per migliorare le terapie nel contrasto al tumore al polmone. I pazienti arruolati potranno accedere ai protocolli sperimentali clinici in diversi Paesi europei ...

Il dramma infinito dentro le Rsa:“Si rischia un altro periodo nero”

I contatti con i parenti più giovani potrebbero riaccendere i focolai. Molte strutture fanno scattare la chiusura preventiva ...

All’ospedale il programma per migliorare le terapie nel contrasto al tumore al polmone. I pazienti arruolati potranno accedere ai protocolli sperimentali clinici in diversi Paesi europei ...I contatti con i parenti più giovani potrebbero riaccendere i focolai. Molte strutture fanno scattare la chiusura preventiva ...