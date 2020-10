Il calciatore Reginaldo parla di Elisabetta Canalis “Mi ha rovinato la carriera stare con lei”

(Di lunedì 12 ottobre 2020)confessa che la love story con, ha penalizzato molto la suacalcistica Ilracconta in un intervista, della sua storia d’amore con. L’ex attaccante della Fiorentina sostiene che nonostante abbia piacere are dell’ex fidanzata, la storia avuta con lei gli è costata la sua immagine. La … L'articolo Ildi“Mi halacon lei” proviene da YesLife.it.

sportli26181512 : L’amarezza di Reginaldo: “La mia carriera? Rovinata dal rapporto con la Canalis!”: L’amarezza di Reginaldo: “La mia… -

Ultime Notizie dalla rete : calciatore Reginaldo

ItaSportPress

Una carriera rovinata da Elisabetta Canalis. Lo suggerisce Reginaldo, ex attaccante brasiliano di Fiorentina. Treviso e Siena, noto anche ai non appassionati di calcio per la storia d'amore con la ...Il calciatore brasiliano ha ricordato così la love story avuta con la famosa showgirl italiana, ex fiamma di George Clooney.