I presidi: "No a chiusura scuole, sono il luogo più sicuro" (Di lunedì 12 ottobre 2020) ROMA – "No alla chiusura delle scuole, sono il posto più sicuro". Antonello Giannelli, presidente dell'Anp (Associazione nazionale dirigenti scolastici) lo ribadisce a Radio Crc – Targato Italia, durante la trasmissione 'Più di così' condotta da Antonio Esposito e Taisia Raio.

