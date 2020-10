Grazie Liliana Segre per averci raccontato la sua “piccola vita interrotta” (Di lunedì 12 ottobre 2020) Mentre camminava per arrivare al palco i suoi capelli bianchi spiccavano su tutto e su tutti. Circondata da uomini e donne che si prodigavano nell’accompagnarla e nel proteggerla, lei, una donna non certo alta di statura, svettava. Quei suoi capelli bianchi, forse unico segno dei suoi novanta anni, parevano essere avvolti da una luce e da una forza in grado di muovere tutto il resto.Avanzava a passi certi, a testa alta, con la dignità di chi sa di essere libera e forte. Gli altri le erano attorno, ma così piccoli che sembravano scomparire vicino a lei. Chi le ha dato il braccio, chi l’ha accompagnata, pensando di sostenerla, si è ritrovato a sua insaputa a essere sostenuto e protetto da lei, dalla sua immensa umanità.Si è seduta e si è raccontata, senza lacrime e soffermandosi su ogni tragico passaggio di quella sua “piccola ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 12 ottobre 2020) Mentre camminava per arrivare al palco i suoi capelli bianchi spiccavano su tutto e su tutti. Circondata da uomini e donne che si prodigavano nell’accompagnarla e nel proteggerla, lei, una donna non certo alta di statura, svettava. Quei suoi capelli bianchi, forse unico segno dei suoi novanta anni, parevano essere avvolti da una luce e da una forza in grado di muovere tutto il resto.Avanzava a passi certi, a testa alta, con la dignità di chi sa di essere libera e forte. Gli altri le erano attorno, ma così piccoli che sembravano scomparire vicino a lei. Chi le ha dato il braccio, chi l’ha accompagnata, pensando di sostenerla, si è ritrovato a sua insaputa a essere sostenuto e protetto da lei, dalla sua immensa umanità.Si è seduta e si è raccontata, senza lacrime e soffermandosi su ogni tragico passaggio di quella sua “piccola ...

TizianaFerrario : #Segre ricorda il nazista che persa la guerra si tolse la divisa e gettò la pistola davanti a lei 'Non ho raccolto… - elenabonetti : La senatrice Liliana Segre ha tenuto oggi il suo ultimo discorso pubblico per ricordare la #Shoah. Che le sue parol… - Avvenire_Nei : «Grazie Liliana»: in diretta dalla Cittadella della pace l'ultima testimonianza pubblica di #LilianaSegre… - luigi_misasi : RT @HuffPostItalia: Grazie Liliana Segre per averci raccontato la sua “piccola vita interrotta” - HuffPostItalia : Grazie Liliana Segre per averci raccontato la sua “piccola vita interrotta” -