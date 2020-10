Genoa | le ultime sul caos Covid-19 | guariti alcuni calciatori

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Ilè stata senza alcun dubbio la squadra più italiana più colpita dal-19. Nelle fila dei rossoblu il numero totale di positivi nel gruppo squadra è arrivato a 22. L’ultima notizia, però, porta un piccolo raggio di sole sulla “Lanterna”: sono risultati negativi al secondo tampone consecutivo Marchetti, Perin e Radovanovic. L’ondata di contagi da Coronavirus non ha ovviamente permesso aldi affrontare il Torino e, nonostante il numero ancora alto di positivi presenti, non è a rischio la sfida contro il Verona. La squadra allenata da Maran dovrà essere capace di ricompattarsi dopo questa tempesta di contagi che ha di fatto interrotto il lavoro quotidiano del gruppo. La sfida contro il Verona dell’ex Juric ad oggi è un’incognita e ...

Numero uno poco spettacolare, ma sicuro e concreto. L'edizione odierna di Repubblica Genova presenta così Alberto Paleari, il nuovo ...Ai fini della ripresa del campionato quest'ultima sottolineatura è senza dubbio ... D'altronde, con la molteplicità dei casi riscontrati al Genoa, con l'Inter in grande apprensione per ...