Gabriel Garko: "Basta tv, non tornerò più" (Di lunedì 12 ottobre 2020) Gabriel Garko, ospite della sua amica Barbara D'Urso nel salotto serale della conduttrice, ha raccontato come sta vivendo questo cambiamento, l'attore è sicuramente più sereno di prima e spera che il suo gesto possa cambiare almeno in parte questo stato di cose. Garko è apparso tranquillo e ha scherzato molto con la sua amica D'Urso, rivelando anche che lei sapeva della sua omosessualità già da tempo. Gabriel ha poi parlato di quanto è importante per lui la sua vita privata e, nonostante scelte fatte in passato solo per poter realizzare il suo sogno di fare l'attore oggi, è pronto a porre una pietra sopra a tutta questa situazione visto che è stato anche accusato d'aver fatto coming out solo per attirare l'attenzione su di ...

