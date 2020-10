Elettra Lamborghini commenta la falsa aggressione omofoba inscenata dall’ex di Zorzi (Di lunedì 12 ottobre 2020) L’ex di Tommaso Zorzi come già sappiamo – e come lui ha implicitamente ammesso – ha inscenato una falsa aggressione omofoba colpendosi la faccia con un surgelato per farsi venire un ematoma. La farsa è giunta alle orecchie di Dayane Mello che l’ha confessato a Tommaso Zorzi all’interno della casa del Grande Fratello Vip, attribuendo il gossip a Soleil Sorge che – in diretta da Barbara d’Urso – non ha potuto far altro che confermare. Mister Surgelato a questo punto è stato letteralmente smascherato e massacrato da Barbara d’Urso a Live Non è la d’Urso ed oggi pomeriggio lui si è sfogato sui social additando Soleil Sorge di averlo “venduto”. Le parole ovviamente hanno scatenato una reazione da parte ... Leggi su biccy (Di lunedì 12 ottobre 2020) L’ex di Tommasocome già sappiamo – e come lui ha implicitamente ammesso – ha inscenato unacolpendosi la faccia con un surgelato per farsi venire un ematoma. La farsa è giunta alle orecchie di Dayane Mello che l’ha confessato a Tommasoall’interno della casa del Grande Fratello Vip, attribuendo il gossip a Soleil Sorge che – in diretta da Barbara d’Urso – non ha potuto far altro che confermare. Mister Surgelato a questo punto è stato letteralmente smascherato e massacrato da Barbara d’Urso a Live Non è la d’Urso ed oggi pomeriggio lui si è sfogato sui social additando Soleil Sorge di averlo “venduto”. Le parole ovviamente hanno scatenato una reazione da parte ...

