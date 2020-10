È morto Enzo Totti, il Covid si è portato via il papà di Francesco (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il Covid ha ucciso il padre dell’eterno Capitano della Roma, Francesco Totti. Enzo Totti era ricoverato all’Ospedale Lazzaro Spallanzani a causa del Covid-19 Enzo Totti si è spento questa mattina, 12 ottobre, all’ospedale Lazzaro Spallanzani dove era ricoverato a causa del Covid-19. Aveva spento lo scorso maggio 76 candeline. È probabile che, come per altri … L'articolo È morto Enzo Totti, il Covid si è portato via il papà di Francesco proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 12 ottobre 2020) Ilha ucciso il padre dell’eterno Capitano della Roma,era ricoverato all’Ospedale Lazzaro Spallanzani a causa del-19si è spento questa mattina, 12 ottobre, all’ospedale Lazzaro Spallanzani dove era ricoverato a causa del-19. Aveva spento lo scorso maggio 76 candeline. È probabile che, come per altri … L'articolo È, ilsi èvia il papà diproviene da www.meteoweek.com.

