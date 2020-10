Dentro M5S è partita la conta a suon di documenti

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Il primo firmatario è Giuseppe Brescia, presidente grillino della commissione Affari Costituzionali della Camera, e in calce ci sono una quarantina di nomi tra deputati e senatori M5s, che vogliono allontanarsi il più possibile da Davide Casaleggio. Alcuni di questi nomi spiccano particolarmente nel mondo pentastellato. Ci sono il sottosegretario Carlo Sibilia, il presidente della commissione Affari Ue Sergio Battelli, l’animatrice della corrente ‘Parole Guerriere’ Dalila Nesci, il deputato Luigi Gallo, molto vicino al presidente della Camera Roberto Fico. Il termine ultimo per sottoscrivere il documento è il 15 ottobre perché, prima degli Stati generali, secondo quanto chiedono i firmatari, il Movimento 5 Stelle dovrà essere “autonomo finanziariamente”, quindi i parlamentari non dovranno versare più i 300 euro ...