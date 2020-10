Covid, il ministro Speranza: “Il 75% dei contagi da parenti e amici: stop a tutte le feste” (Di lunedì 12 ottobre 2020) “Negli ultimi giorni anche in Italia il numero dei contagi è significativamente cresciuto e questo ci porta a un cambio di fase. Dopo molte settimane in cui le misure del governo tendevano ad allargare le maglie della rete che avevamo costruito durante il periodo più difficile, marzo-aprile, ora siamo costretti, sulla base di quello che sta avvenendo, a restringere le maglie e quindi il prossimo Dpcm avrà questo significato, cioè un cambio di marcia e lo dovremo fare subito per non trovarci nelle condizioni di assumere misure ancora più dure. Proviamo a giocare d’anticipo”. Lo ha detto il ministro della salute Roberto Speranza, collegato ieri sera con la trasmissione “Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio. Divieto di organizzare feste private, ovunque sia e per tutti quindi. ... Leggi su tpi (Di lunedì 12 ottobre 2020) “Negli ultimi giorni anche in Italia il numero deiè significativamente cresciuto e questo ci porta a un cambio di fase. Dopo molte settimane in cui le misure del governo tendevano ad allargare le maglie della rete che avevamo costruito durante il periodo più difficile, marzo-aprile, ora siamo costretti, sulla base di quello che sta avvenendo, a restringere le maglie e quindi il prossimo Dpcm avrà questo significato, cioè un cambio di marcia e lo dovremo fare subito per non trovarci nelle condizioni di assumere misure ancora più dure. Proviamo a giocare d’anticipo”. Lo ha detto ildella salute Roberto, collegato ieri sera con la trasmissione “Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio. Divieto di organizzare feste private, ovunque sia e per tutti quindi. ...

