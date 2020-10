Cotto e Mangiato, ricetta 12 ottobre 2020: cruditè di verdure con maionese (Di lunedì 12 ottobre 2020) Iniziamo una nuova settimana con una ricetta velocissima e gustosa a Cotto e Mangiato. Tessa Gelisio ha preparato un cruditè di verdure con maionese. La ricetta Per la ricetta avrai bisogno di: 150 ml di latte150 ml di olio20 grammi di acetoSenapeKetchupGlassa di aceto balsamicoSedanoRadicchioCarotePeperoniPreparazione Prepariamo la maionese frullando insieme latte olio e aceto. Aggiungere all’occorrenza altro olio e salare il tutto. Versare la maionese in quattro ciotole diverse. Una la lasci semplice, una seconda mischi del ketchup, una terza mischi della senape e nell’ultima metti la glassa di aceto balsamico.Poi lava bene la verdura, prendi i gambi del sedano e tagliali a bastoncini. Taglia a ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 12 ottobre 2020) Iniziamo una nuova settimana con unavelocissima e gustosa a. Tessa Gelisio ha preparato un cruditè dicon. LaPer laavrai bisogno di: 150 ml di latte150 ml di olio20 grammi di acetoSenapeKetchupGlassa di aceto balsamicoSedanoRadicchioCarotePeperoniPreparazione Prepariamo lafrullando insieme latte olio e aceto. Aggiungere all’occorrenza altro olio e salare il tutto. Versare lain quattro ciotole diverse. Una la lasci semplice, una seconda mischi del ketchup, una terza mischi della senape e nell’ultima metti la glassa di aceto balsamico.Poi lava bene la verdura, prendi i gambi del sedano e tagliali a bastoncini. Taglia a ...

