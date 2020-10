Coronavirus in Toscana | 6 morti 5 a Firenze e 1 a Massa | oggi 12 ottobre E 466 nuovi contagi Regione in trincea

(Di lunedì 12 ottobre 2020), 12, registra sei: 5 ae uno in provincia diCarrara. Età media 81 anni. E ben 466 sono i(335 identificati in corso di tracciamento e 131 da attività di screening) una cinquantina meno di ieri, ma sempre tanti. Troppi. Non era così nemmeno nei giorni bui del lockdown: significa che si è abbassata troppo la guardia e che i comportamenti sono più disinvolti e a rischio

anche in ragione delle nuove misure di distanziamento sociale e di prevenzione introdotte per arginare il contagio da Covid 19. L'Azienda USL Toscana nord ovest ha così pubblicato un avviso pubblico ...In Toscana sono 18.626 i casi di positività al coronavirus, 466 in più rispetto a ieri (335 identificati in corso di tracciamento e 131 da attività di screening). I nuovi casi sono il 2,6% in più ...