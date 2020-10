Corea del Nord | Kim Jong-un si scusa piangendo | “Non sono stato all’altezza”

Leggi su meteoweb.eu

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Kim-Un si è pubblicamenteto, con le lacrime agli occhi, per non essere riuscito a guidare ladeladeguatamente, durante il periodo di crisi esasperato anche dalla pandemia di Coronavirus. Secondo quanto riporta il Korea Times, in un discorso tenuto in occasione del 75° anniversario della presa del potere del partito dei Lavoro, il leaderno si è tolto gli occhiali asciugando le lacrime: “Il nostro popolo ha posto in me una grande fiducia, ma nonriuscito ad esserne adeguatamente degno, mi dispiace“. Citando i suoi due predecessori – il padre e il nonno – ha continuato: “Sebbene mi sia stata affidata l’importante responsabilità di guidare questo Paese in nome della ...