Celtic, Laxalt: «Voglio fare il meglio, non importa se è contro il Milan» (Di lunedì 12 ottobre 2020) Diego Laxalt parla della sua avventura ai Celtic Glasgow: ecco le parole del terzino uruguaiano passato agli scozzesi dal Milan Diego Laxalt ha parlato del suo passaggio ai Celtic Glasgow dai canali ufficiali della società scozzese. «Cercherò di fare il mio meglio e non importa quale sarà l’avversario da battere, che sia il Milan o chiunque altro. Io sono un giocatore che dà tutto in campo quando viene scelto dal proprio allenatore. Sono molto felice di essere il primo giocatore uruguaiano del Celtic, non avrei mai pensato di essere io il primo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 ottobre 2020) Diegoparla della sua avventura aiGlasgow: ecco le parole del terzino uruguaiano passato agli scozzesi dalDiegoha parlato del suo passaggio aiGlasgow dai canali ufficiali della società scozzese. «Cercherò diil mioe nonquale sarà l’avversario da battere, che sia ilo chiunque altro. Io sono un giocatore che dà tutto in campo quando viene scelto dal proprio allenatore. Sono molto felice di essere il primo giocatore uruguaiano del, non avrei mai pensato di essere io il primo». Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : #Laxalt verso il #Celtic - DiMarzio : #Milan, sfida scozzese per #Laxalt. Va al #Celtic - AntoVitiello : Il #Celtic ufficializza l'acquisto in prestito di #Laxalt - ItaSportPress : Laxalt promette: 'Darò tutto per il Celtic, anche contro il Milan' - - CelticItalia : I rapporti hanno detto che il Celtic ha giocato contro Motherwell in un'amichevole oggi. Griffiths e Anthony Ralsto… -

Ultime Notizie dalla rete : Celtic Laxalt Celtic, Laxalt: "Darò il mio meglio contro tutti. Anche se dovessimo affrontare il Milan" TUTTO mercato WEB Milan, il quadro dei terzini: 4 a destra, nessun sostituto di Hernandez

Terzini 'sbilanciati' in casa Milan con quattro soluzioni a destra e il solo Theo Hernandez: saranno adattati Calabria e Dalot in caso di necessità.

Il mercato delle Eurorivali: Celtic, Laxalt contro il Milan. Novità in porta

Un portiere e un terzino di esperienza per continuare a dominare in patria e respingere gli assalti degli odiati cugini dei Rangers. Il Celtic ha acquistato.

Terzini 'sbilanciati' in casa Milan con quattro soluzioni a destra e il solo Theo Hernandez: saranno adattati Calabria e Dalot in caso di necessità.Un portiere e un terzino di esperienza per continuare a dominare in patria e respingere gli assalti degli odiati cugini dei Rangers. Il Celtic ha acquistato.