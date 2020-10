Bozza Dpcm, la quarantena scende a 10 giorni e per uscire dall'isolamento basterà un unico tampone (Di lunedì 12 ottobre 2020) La quarantena scende a 10 giorni, con i positivi che dovranno fare un unico tampone per 'uscire' dall isolamento, e arriva il via libera ai test rapidi per i contatti stretti. Le mascherine vanno ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 12 ottobre 2020) Laa 10, con i positivi che dovranno fare unper ', e arriva il via libera ai test rapidi per i contatti stretti. Le mascherine vanno ...

PagellaPolitica : ? La «bozza del nuovo #Dpcm del governo» che sta circolando sui social nelle ultime ore è un falso ? La verifica d… - manuliga8612 : @ederwaiss73 A me hanno mandato questo credo sia la bozza del nuovo dpcm - Vincenz90668603 : RT @ilgiornale: Nel Dpcm spunta la possibilità per le forze dell'ordine di entrare nelle abitazioni. Fonti del ministero: 'Bozza di lavoro'… - MariMario1 : RT @ilgiornale: Nel Dpcm spunta la possibilità per le forze dell'ordine di entrare nelle abitazioni. Fonti del ministero: 'Bozza di lavoro'… - Simone_Gpg : @Quint_91 @zf_fabio Ma qualcuno di voi ha letto bene la bozza del nuovo dpcm?? Perché c'è anche scritto chi è esent… -