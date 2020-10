Al supermercato per rubare bevande alcoliche: denunciato un 40enne (Di lunedì 12 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “Furto aggravato”: è il reato di cui dovrà rispondere un 40enne denunciato dai Carabinieri della Compagnia di Avellino. La pattuglia della Sezione Radiomobile era impegnata in un normale servizio di perlustrazione del territorio al fine di garantire sicurezza e rispetto della legalità, quando è intervenuta in un noto supermercato del capoluogo irpino dove era stata segnalata la presenza di uno straniero che stava rubando costose bottiglie di liquori. Sul posto i Carabinieri hanno identificato il presunto responsabile: si tratta di 40enne di origini ucraine, senza fissa dimora, che all’esito della perquisizione è stato trovato in possesso della merce appena rubata, occultata sotto all’abbigliamento indossato ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 12 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “Furto aggravato”: è il reato di cui dovrà rispondere undai Carabinieri della Compagnia di Avellino. La pattuglia della Sezione Radiomobile era impegnata in un normale servizio di perlustrazione del territorio al fine di garantire sicurezza e rispetto della legalità, quando è intervenuta in un notodel capoluogo irpino dove era stata segnalata la presenza di uno straniero che stava rubando costose bottiglie di liquori. Sul posto i Carabinieri hanno identificato il presunto responsabile: si tratta didi origini ucraine, senza fissa dimora, che all’esito della perquisizione è stato trovato in possesso della merce appena rubata, occultata sotto all’abbigliamento indossato ...

SARAYAMA_ : ho sognato di incontrare beyoncé al supermercato e mentre eravamo in fila per i salumi ad una certa lei ha detto “p… - Ciuccia_Mentine : Raga le liti in fila per fare il tampone neanche al supermercato - LositoLuciano : @MediasetTgcom24 Per il governo fare attività motoria è riferito a chi va al supermercato,chi va alla messa,chi al… - ViviCampania : Al supermercato per rubare bevande alcoliche: 40enne denunciato dai carabinieri - - britneyrvergron : Questa foto mi farà sclerare per sempre perché il mio negozio sta nell’incrocio sulla destra e dalla sua finestra s… -