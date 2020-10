A ' Temptation Island' Carlotta si chiude in bagno a piangere | ' Lo odio'

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Nel villaggio di 'è in piena crisi. All'inizio la romana sembrava indifferente alla vicinanza tra Nello e la tentatrice Benedetta ma, settimana dopo settimana, qualcosa è ...

Nel villaggio di "Temptation Island" Carlotta è in piena crisi. All'inizio la romana sembrava indifferente alla vicinanza tra Nello e la tentatrice Benedetta ma, settimana dopo settimana, qualcosa è c ...Da Temptation Island la maggior parte delle coppie esce ammaccata, triturata, separata. Difficile trovare un altro programma nel panorama televisivo che – al pari di quello in onda su Canale 5 – ...