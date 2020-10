Traffico Roma del 11-10-2020 ore 10:30 (Di domenica 11 ottobre 2020) Luceverde Roma una buona domenica Ben ritrovati dal ridere alle guerrisi autoinviaggio su raccordo e consolari Ciò nonostante raccomandiamo la massima prudenza nella guida in particolare sull’asfalto reso viscido dalle piogge di queste ore rispettando quindi la distanza di sicurezza ed evitando brusche frenate sulla A1 nel tratto Roma Firenze ricordiamo la chiusura della d’entrata di Settebagni Verso il raccordo per lavori in corso fino alle 13 possibili difficoltà di circolazione nella zona di Piazza Bologna a causa di una manifestazione Papa Francesco sia faceva alla finestra del suo studio privato per la recita della preghiera dell’angelo se per impartire la benedizione Apostolica e fedeli presenti in piazza San Pietro possibili difficoltà di circolazione quindi nell’area circostante la grande piazza e ... Leggi su romadailynews (Di domenica 11 ottobre 2020) Luceverdeuna buona domenica Ben ritrovati dal ridere alle guerrisi autoinviaggio su raccordo e consolari Ciò nonostante raccomandiamo la massima prudenza nella guida in particolare sull’asfalto reso viscido dalle piogge di queste ore rispettando quindi la distanza di sicurezza ed evitando brusche frenate sulla A1 nel trattoFirenze ricordiamo la chiusura della d’entrata di Settebagni Verso il raccordo per lavori in corso fino alle 13 possibili difficoltà di circolazione nella zona di Piazza Bologna a causa di una manifestazione Papa Francesco sia faceva alla finestra del suo studio privato per la recita della preghiera dell’angelo se per impartire la benedizione Apostolica e fedeli presenti in piazza San Pietro possibili difficoltà di circolazione quindi nell’area circostante la grande piazza e ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 11-10-2020 ore 09:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews Così un minibus a guida autonoma può salvare una vecchia fabbrica

ROMA - Stavolta potrebbe essere proprio la tecnologia a salvare ... che trovano impiego nella mobilità urbana soprattutto in aree pedonali o con scarso traffico. Ora alcuni prototipi di Sango sono in ...

Campidoglio, l’assessora Meleo: per le strade spendiamo il triplo del passato, sistemeremo 780 km

La titolare delle Infrastrutture replica all’editoriale del Corriere a firma di Antonio Macaluso sul tema delle buche sulle strade della Capitale ...

