The Boys 2: il significato delle parole finali in tedesco di Stormfront (Di domenica 11 ottobre 2020) A proposito di The Boys 2, ecco cosa significano le ultime parole di Stormfront, recitate in tedesco senza sottotitoli, nel finale della seconda stagione della serie. Cosa significano le ultime parole di Stormfront, recitate in tedesco senza sottotitoli, nel finale di The Boys 2? Questo è ciò che dice: "Era così bello. Noi tre, seduti lì, all'ombra di un melo. Ti ricordi quel giorno, Frederick? Chloe aveva le braccia fuori dal finestrino della macchina. Abbiamo trovato il posto perfetto, lungo il fiume, all'ombra di un melo. Era la prima volta che Chloe mangiava mele fresche. Era meraviglioso. Volevo che non finisse mai." La folle supereroina di matrice nazista, moglie di Frederick Vought e prima persona su cui fu testato con ... Leggi su movieplayer (Di domenica 11 ottobre 2020) A proposito di The2, ecco cosa significano le ultimedi, recitate insenza sottotitoli, nel finale della seconda stagione della serie. Cosa significano le ultimedi, recitate insenza sottotitoli, nel finale di The2? Questo è ciò che dice: "Era così bello. Noi tre, seduti lì, all'ombra di un melo. Ti ricordi quel giorno, Frederick? Chloe aveva le braccia fuori dal finestrino della macchina. Abbiamo trovato il posto perfetto, lungo il fiume, all'ombra di un melo. Era la prima volta che Chloe mangiava mele fresche. Era meraviglioso. Volevo che non finisse mai." La folle supereroina di matrice nazista, moglie di Frederick Vought e prima persona su cui fu testato con ...

VaioCiana : Hypadissimo pra 3 temporada de the boys - fantolins : The Boys ma con me che come super poteri ho disegnare shotini e citare a memoria ogni singola battuta di Aldo, Giovanni e Giacomo. - infoitcultura : The Boys 2x08: cosa dice Stormfront mentre parla in tedesco in QUEL momento del finale? - gasparebaglio : @andreadelogu Io amo The Boys. - gonnaincorriera : @BMVPedrita @ememveen Ah, scusa, pensavo The boys. -