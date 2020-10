Scuola: responsabilità penale dei presidi per Covid, sindacato Udir pronto a proclamare sciopero (Di domenica 11 ottobre 2020) Le scuole potrebbero nei prossimi giorni essere chiuse, non per il Covid-19, ma per protesta, per l’assenza dal lavoro dei dirigenti scolastici, afferma il sindacato Leggi su firenzepost (Di domenica 11 ottobre 2020) Le scuole potrebbero nei prossimi giorni essere chiuse, non per il-19, ma per protesta, per l’assenza dal lavoro dei dirigenti scolastici, afferma il

OndeFunky : Caro ministro Speranza “più scuola e meno calcio” è populismo di bassa lega. Se il governo firma protocolli perché… - FirenzePost : Scuola: responsabilità penale dei presidi per Covid, sindacato Udir pronto a proclamare sciopero - Nclosing123 : Quella che ha riaperto non è la Scuola è un'accozzaglia di gente disorientata che cerca disperatamente di sopravviv… - alessan58972249 : @BagueraDaniela @borghi_claudio Educazione all uso della mascherina in che senso? :) la responsabilità non è sui pr… - AndreaVicere : @iannetts70 @Agnese73186871 Ma non è questione di scarico di responsabilità. È il protocollo fissato dal Ministero… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola responsabilità Covid, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo: oltre 4mila casi in 24 ore in Germania. Nel mondo 338 mila... Corriere della Sera