Qualificazioni Atp Sardegna 2020 | Pellegrino batte Petrovic e accede al main draw

(Di domenica 11 ottobre 2020) All’ATP 250 dici sarà anche Andrea. Nell’ultima giornata delledel torneo di scena al Forte Village di Pula il tennista italiano numero 296 al mondo supera il serbo Daniloin tre set. Un incontro di due ore esatte sul cronometro vinto dadopo il tiebreak del primo conclusosi 7 punti a 5, poi il secondo set a favore del serbo 6-3 e infine il netto 6-2 imposto nel terzo parziale in appena 34 minuti.

sportface2016 : Qualificazioni #ATPSardegna | #Pellegrino batte #Petrovic e accede al tabellone principale - zazoomblog : Qualificazioni Atp Sardegna 2020: programma e ordine di gioco di domenica 11 ottobre - #Qualificazioni #Sardegna #… - sportface2016 : Qualificazioni #AtpSardegna 2020: programma e ordine di gioco di domenica 11 ottobre - DanyForsy96 : RT @sportface2016: Qualificazioni #AtpSardegna 2020: avanzano #Arnaboldi e #Pellegrino, out #Gigante - sportface2016 : Qualificazioni #AtpSardegna 2020: avanzano #Arnaboldi e #Pellegrino, out #Gigante -

Ultime Notizie dalla rete : Qualificazioni Atp

LiveTennis.it

Nella finale del challenger “Internazionali di tennis Emilia Romagna” il siciliano affronta lo statunitense, primo favorito del torneo… Salvatore Caruso va a caccia del titolo degli “Internazionali di ...Sinner e Musetti? Solo per citare i più giovani. Non solo: è davvero il grande momento del tennis italiano, anche a livello junior. Flavio Cobolli, 18 enne romano, in coppia con ...