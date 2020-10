Papa Francesco: 'Più donne nei posti di responsabilità nella Chiesa' (Di domenica 11 ottobre 2020) 'Preghiamo perché i fedeli laici, specialmente le donne. partecipino maggiormente nelle istituzioni di responsabilità della Chiesa'. Lo ha detto Papa Francesco al termine dell'Angelus. 'Nessuno di noi ... Leggi su leggo (Di domenica 11 ottobre 2020) 'Preghiamo perché i fedeli laici, specialmente le. partecipino maggiormente nelle istituzioni di; della'. Lo ha dettoal termine dell'Angelus. 'Nessuno di noi ...

