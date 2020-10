Napoli, report allenamento: Insigne torna a lavorare sul campo (Di domenica 11 ottobre 2020) Buone notizie in casa Napoli. Il club ha pubblicato poco fa il report dell’allenamento mattutino presso il centro tecnico di Castel Volturno. Lorenzo Insigne migliora. Il capitano oggi ha affiancato al consueto lavoro in palestra e alle terapie anche una parte di lavoro sul campo. Passi importanti verso il rientro previsto tra qualche giorno, in occasione della partita contro il Benevento. “Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. La squadra in avvio ha svolto lavoro di scarico a gruppi. Successivamente esercitazioni atletiche finalizzate alla forza. Chiusura con circuito in palestra. Terapie, palestra e lavoro sul campo per Insigne”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 11 ottobre 2020) Buone notizie in casa. Il club ha pubblicato poco fa ildell’mattutino presso il centro tecnico di Castel Volturno. Lorenzomigliora. Il capitano oggi ha affiancato al consueto lavoro in palestra e alle terapie anche una parte di lavoro sul. Passi importanti verso il rientro previsto tra qualche giorno, in occasione della partita contro il Benevento. “Seduta mattutina per ilal Training Center. La squadra in avvio ha svolto lavoro di scarico a gruppi. Successivamente esercitazioni atletiche finalizzate alla forza. Chiusura con circuito in palestra. Terapie, palestra e lavoro sulper”. L'articolo ilsta.

forumJuventus : Intanto il Napoli fa sparire dal sito ufficiale i report degli allenamenti nei giorni precedenti #JuveNapoli Per c… - susydigennaro : RT @napolimagazine: ALLENAMENTO - Napoli, seduta mattutina, terapie, palestra e lavoro sul campo per Insigne - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ALLENAMENTO - Napoli, seduta mattutina, terapie, palestra e lavoro sul campo per Insigne - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ALLENAMENTO - Napoli, seduta mattutina, terapie, palestra e lavoro sul campo per Insigne - apetrazzuolo : ALLENAMENTO - Napoli, seduta mattutina, terapie, palestra e lavoro sul campo per Insigne -