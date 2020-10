Muore cacciatore, precipita con il proprio mezzo sul Monte Tenchia (Di domenica 11 ottobre 2020) E’ scattato alle nove di questa mattina un intervento di soccorso sul Monte Tenchia a quota 1500 metri. Sul posto stanno operando la stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino, l’equipe tecnico sanitaria dell’elisoccorso regionale che è stata portata in quota con un fuoristrada a causa della scarsa visibilità, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e la Guardia di Finanza. Un cacciatore è morto dopo che è uscito di strada con il proprio automezzo precipitando lungo un pendio. A dare l’allarme una persona che si trovava in quota con lui e che ha assistito all’incidente. Le operazioni di recuper della salma si stanno svolgendo con molta cautela anche a causa della precipitazione nevosa in corso. Leggi su udine20 (Di domenica 11 ottobre 2020) E’ scattato alle nove di questa mattina un intervento di soccorso sula quota 1500 metri. Sul posto stanno operando la stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino, l’equipe tecnico sanitaria dell’elisoccorso regionale che è stata portata in quota con un fuoristrada a causa della scarsa visibilità, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e la Guardia di Finanza. Unè morto dopo che è uscito di strada con ilautondo lungo un pendio. A dare l’allarme una persona che si trovava in quota con lui e che ha assistito all’incidente. Le operazioni di recuper della salma si stanno svolgendo con molta cautela anche a causa dellazione nevosa in corso.

Morto sul colpo, insieme al suo cane, il cacciatore Mauro Farinazzo, 69 anni, di Loreggia dopo un incidente frontale.

Frontale tra due auto alle 6.30 di stamani, domenica 11 ottobre 2020. Morto sul colpo, insieme al suo cane, il cacciatore Mauro Farinazzo, 69 anni, di Loreggia. Ferito ma non in pericolo di ...

