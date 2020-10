La storia infinita del processo ai capi di CasaPound per l’irruzione alla sede Rai: 12 anni dopo è ancora in udienza preliminare (Di domenica 11 ottobre 2020) C’è voluto un articolo de Il Fatto Quotidiano per ricordare alla giustizia italiana dell’esistenza di un vecchio fascicolo d’inchiesta, ormai quasi dimenticato nei cassetti del tribunale di piazzale Clodio, che attendeva da sette anni che qualcuno decidesse di fissare un’udienza. Adesso però, bisognerà aspettare ancora quattro mesi, fino al prossimo 4 febbraio 2021 per capire se i dodici appartenenti di Casa Pound, accusati di violenza o minaccia a incaricato di pubblico ufficiale, devono essere processati per l’irruzione nella sede Rai di via Teulada, avvenuta tra il 3 e 4 novembre 2008, per interrompere la messa in onda del programma televisivo Chi l’ha visto?, condotto da Federica Sciarelli. Parliamo dell’editore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 ottobre 2020) C’è voluto un articolo de Il Fatto Quotidiano per ricordaregiustizia italiana dell’esistenza di un vecchio fascicolo d’inchiesta, ormai quasi dimenticato nei cassetti del tribunale di piazzale Clodio, che attendeva da setteche qualcuno decidesse di fissare un’. Adesso però, bisognerà aspettarequattro mesi, fino al prossimo 4 febbraio 2021 perre se i dodici appartenenti di Casa Pound, accusati di violenza o minaccia a incaricato di pubblico ufficiale, devono essere processati per l’irruzione nellaRai di via Teulada, avvenuta tra il 3 e 4 novembre 2008, per interrompere la messa in onda del programma televisivo Chi l’ha visto?, condotto da Federica Sciarelli. Parliamo dell’editore ...

