Gp Eifel | Hamilton eguaglia Schumacher

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 11 ottobre 2020) Il Gp dell’si è concluso con la vittoria numero 91 in carriera per Lewis. Il pilota della Mercedesil record di Michael, entrando definitivamente nella storia di questo sport. Una vittoria storica diche blinda anche il mondiale piloti, sfruttando al meglio il ritiro del compagno di scuderia Valterri Bottas. Gp: sintesi della gara Una vittoria non scontata quella di. L’inglese partiva dalla seconda posizione, alle spalle del pole-man Bottas. Leggi anche:Qualifiche Gp: pole di Bottas, bene Leclerc La fortuna aiuta i campioni, questa voltaha dimostrato di essere un pilota tanto fortunato quanto bravo. Il ritiro di Bottas, a causa ...