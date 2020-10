Diana Del Bufalo: giunta al capolinea la sua storia con Edoardo Tavassi (Di domenica 11 ottobre 2020) Sembrava che Diana Del Bufalo avesse ritrovato l’amore con Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina. La storia è però già giunta al capolinea, come rivelato dalla stessa cantante con un post su Instagram. LA SUA storia CON Edoardo – Dopo la dolorosa e travagliata fine della sua storia d’amore con Paolo Ruffini, la Del Bufalo aveva … L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 11 ottobre 2020) Sembrava cheDelavesse ritrovato l’amore con, fratello di Guendalina. Laè però giàal, come rivelato dalla stessa cantante con un post su Instagram. LA SUACON– Dopo la dolorosa e travagliata fine della suad’amore con Paolo Ruffini, la Delaveva … L'articolo

Avvenire_Nei : Parla madre Diana #Papa, abbadessa del #monastero delle #Clarisse a #Otranto. In #Fratellitutti Francesco definisce… - ale_mormile : TUDOR QUEENS - Il nuovo cd Erato del soprano Diana Damrau dedicato ai finali di Anna Bolena, Maria Stuarda e Robert… - softroIes : ep 5 - in questo episodio si è parlato molto del passato di matthew [ ho finalmente scoperto altre cose su di lui]… - infoitcultura : Diana Del Bufalo annuncia la fine della sua storia col fratello di Guendalina Tavassi: “Lo so che per alcuni di voi… - infoitcultura : Diana Del Bufalo si è lasciata: l’annuncio su instagram -