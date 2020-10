David Sassoli non ci casca. Così si sfila dalla corsa per il Campidoglio (Di domenica 11 ottobre 2020) Niente da fare. Le grandi manovre per il Campidoglio sono iniziate e c'è già qualche defezione illustre. Più d'uno sta tirando per la giacchetta il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. Ma l'europarlamentare Pd non ci casca per "rispetto delle istituzioni che non vanno mai piegate a interessi personali". Sassoli scrive un post su Facebook in cui sostanzialmente ringrazia e si sfila. "Care cittadine, cari cittadini, presiedere il Parlamento europeo è un grande onore e una grande responsabilità. Ringrazio le tante persone che mi esprimono fiducia auspicando una mia candidatura a sindaco di Roma, ma ribadisco, per chiarezza e correttezza verso tutti, che l'ipotesi non esiste. La responsabilità di un democratico si ... Leggi su iltempo (Di domenica 11 ottobre 2020) Niente da fare. Le grandi manovre per ilsono iniziate e c'è già qualche defezione illustre. Più d'uno sta tirando per la giacchetta il presidente del Parlamento europeo,. Ma l'europarlamentare Pd non ciper "rispetto delle istituzioni che non vanno mai piegate a interessi personali".scrive un post su Facebook in cui sostanzialmente ringrazia e si. "Care cittadine, cari cittadini, presiedere il Parlamento europeo è un grande onore e una grande responsabilità. Ringrazio le tante persone che mi esprimono fiducia auspicando una mia candidatura a sindaco di Roma, ma ribadisco, per chiarezza e correttezza verso tutti, che l'ipotesi non esiste. La responsabilità di un democratico si ...

