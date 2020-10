Covid: quarantena 10 giorni, ed 1 solo tampone in uscita (Di domenica 11 ottobre 2020) E’ quanto emerge dalla riunione del Cts di oggi. Scende a 10 giorni la quarantena e per i positivi un solo tampone in uscita. E’ quanto emerge secondo quanto apprende l’Ansa – dalla riunione del Cts di oggi. Covid: al Cts esame misure per confronto con Regioni Nel corso della riunione sarebbero, inoltre, state illustrate anche le linee … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 11 ottobre 2020) E’ quanto emerge dalla riunione del Cts di oggi. Scende a 10lae per i positivi unin. E’ quanto emerge secondo quanto apprende l’Ansa – dalla riunione del Cts di oggi.: al Cts esame misure per confronto con Regioni Nel corso della riunione sarebbero, inoltre, state illustrate anche le linee … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

