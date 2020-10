Covid, all’ospedale Moscati di Avellino due morti: entrambi ultraottantenni e con patologie pregresse (Di domenica 11 ottobre 2020) Due decessi nelle ultime 24 ore al Covid Hospital dell’Azienda ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino. Nella notte è morto un 87enne di Avella, ricoverato per positività al Covid-19 dallo scorso 16 settembre nell’Unità operativa di Malattie infettive del Moscati. L’anziano, si apprende dall’ospedale, presentava delle comorbilità. Nel pomeriggio è deceduta un’81enne domiciliata ad Avellino. La donna era arrivata al pronto soccorso della Città ospedaliera il 5 ottobre scorso. Risultata positiva al Covid-19, era stata ricoverata nell’Unità operativa di Malattie infettive e poi trasferita al Covid Hospital. Era affetta da patologie ... Leggi su ildenaro (Di domenica 11 ottobre 2020) Due decessi nelle ultime 24 ore alHospital dell’Azienda ospedaliera “San Giuseppe” di. Nella notte è morto un 87enne di Avella, ricoverato per positività al-19 dallo scorso 16 settembre nell’Unità operativa di Malattie infettive del. L’anziano, si apprende dall’ospedale, presentava delle comorbilità. Nel pomeriggio è deceduta un’81enne domiciliata ad. La donna era arrivata al pronto soccorso della Città ospedaliera il 5 ottobre scorso. Risultata positiva al-19, era stata ricoverata nell’Unità operativa di Malattie infettive e poi trasferita alHospital. Era affetta da...

