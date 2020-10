WD BLACK AN1500: un SSD in formato scheda PCIe (Di sabato 10 ottobre 2020) Un doppio SSD, in configurazione RAID 0 e interfaccia PCIe 3.0 x8, questa è la nuova offerta di Western Digital, un SSD “vestito” da PCIe Strano, ma neanche troppo, ma vero, il nuovo prodotto di Western Digital. Più che stano, è più corretto dire insolito, la società statunitense ha da poco annunciato un nuovo SSD nel formato di scheda PCIe. Appartiene alla famiglia si chiama WD BLACK, e si chiama AN1500. Un’unità in grado di offrire prestazioni molto vicine alle soluzioni che adottano un’interfaccia PCIe 4.0 x4, grazie proprio al tipo di connessione che è stata scelta, ovvero PCIe 3.0 x8. Secondo Western Digital, questo prodotto è pronto per il ... Leggi su tuttotek (Di sabato 10 ottobre 2020) Un doppio SSD, in configurazione RAID 0 e interfaccia3.0 x8, questa è la nuova offerta di Western Digital, un SSD “vestito” daStrano, ma neanche troppo, ma vero, il nuovo prodotto di Western Digital. Più che stano, è più corretto dire insolito, la società statunitense ha da poco annunciato un nuovo SSD neldi. Appartiene alla famiglia si chiama WD, e si chiama. Un’unità in grado di offrire prestazioni molto vicine alle soluzioni che adottano un’interfaccia4.0 x4, grazie proprio al tipo di connessione che è stata scelta, ovvero3.0 x8. Secondo Western Digital, questo prodotto è pronto per il ...

