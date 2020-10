Video raccapriccianti di abusi su minori: 3 arresti e 17 denunce (Di sabato 10 ottobre 2020) Le indagini si sono svolte in Italia e ampliate fino all’estero. Riguardano lo scambio di foto e Video con contenuti raccapriccianti di abusi su minori, anche neonati Venti persone denunciate, tre delle quali a arrestate in flagranza per detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico e istigazione a pratiche di pedofilia, e numerosi stranieri segnalati alle … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 10 ottobre 2020) Le indagini si sono svolte in Italia e ampliate fino all’estero. Riguardano lo scambio di foto econ contenutidisu, anche neonati Venti persone denunciate, tre delle quali a arrestate in flagranza per detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico e istigazione a pratiche di pedofilia, e numerosi stranieri segnalati alle … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Ultime Notizie dalla rete : Video raccapriccianti Sicilia: smantellata rete di pedopornografia, gli utenti si scambiavano foto e video raccapriccianti di abusi su minori Stretto web Video raccapriccianti di abusi su minori: 3 arresti e 17 denunce

Le indagini si sono svolte in Italia e ampliate fino all’estero. Riguardano lo scambio di foto e video con contenuti raccapriccianti di abusi su minori, anche neonati Venti persone denunciate, tre ...

Pedopornografia online: tre arresti e 17 denunce, abusi anche sui neonati

con gli indagati che secondo le indagini utilizzavano sistemi di anonimi come Tor e Vpn e servizi di messaggistica crittografata per scambiarsi tra loro foto e video di natura pedopornografica ...

Le indagini si sono svolte in Italia e ampliate fino all’estero. Riguardano lo scambio di foto e video con contenuti raccapriccianti di abusi su minori, anche neonati Venti persone denunciate, tre ...con gli indagati che secondo le indagini utilizzavano sistemi di anonimi come Tor e Vpn e servizi di messaggistica crittografata per scambiarsi tra loro foto e video di natura pedopornografica ...