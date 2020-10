Preziosi: «Juventus-Napoli è stato uno spot mortale per il nostro calcio» (Di sabato 10 ottobre 2020) Commentando gli episodi di Juventus-Napoli, il presidente del Genoa Enrico Preziosi ha parlato di spot mortale per la Serie A. Il presidente del Genoa Enrico Preziosi ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport in cui ha definito quanto successo in Juventus-Napoli uno spot mortale per la Serie A. Ecco le sue parole. Juventus-Napoli – «Juventus-Napoli è stato uno spot mortale per il nostro calcio. Ha minato alcune certezze, aprendo una voragine nella quale siamo sprofondati tutti e dalla quale non sarà facile ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 ottobre 2020) Commentando gli episodi di, il presidente del Genoa Enricoha parlato diper la Serie A. Il presidente del Genoa Enricoha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport in cui ha definito quanto successo inunoper la Serie A. Ecco le sue parole.– «unoper il. Ha minato alcune certezze, aprendo una voragine nella quale siamo sprofondati tutti e dalla quale non sarà facile ...

