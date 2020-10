Platini: «VAR? Non fa parte della nostra filosofia» (Di sabato 10 ottobre 2020) Michel Platini, ex calciatore e presidente della FIFA, è intervenuto durante il Festival dello Sport per parlare del VAR Michel Platini, ex calciatore e presidente della FIFA, è intervenuto durante il Festival dello Sport per parlare del VAR. «Sono negativo perché non fa parte della nostra filosofia del gioco e dello sbaglio. Ha regolato qualche errore ma ne procura altri. Non risolve tutti i problemi. Se fai la sintesi di quello che è il VAR per le linee, gol e fuorigioco, va bene. Due cose complicatissime per gli arbitri da vedere. Per il resto, per i falli di mano, non ne ha bisogno. E’ il lavoro dell’arbitro vederli. Intanto però non si ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 ottobre 2020) Michel, ex calciatore e presidenteFIFA, è intervenuto durante il Festival dello Sport per parlare delMichel, ex calciatore e presidenteFIFA, è intervenuto durante il Festival dello Sport per parlare del. «Sono negativo perché non fadel gioco e dello sbaglio. Ha regolato qualche errore ma ne procura altri. Non risolve tutti i problemi. Se fai la sintesi di quello che è ilper le linee, gol e fuorigioco, va bene. Due cose complicatissime per gli arbitri da vedere. Per il resto, per i falli di mano, non ne ha bisogno. E’ il lavoro dell’arbitro vederli. Intanto però non si ...

sportli26181512 : Platini: 'Il VAR non risolve tutti i problemi, avrei fatto di tutto per far vedere che era uno sbaglio': Intervenut… - zazoomblog : Calcio Platini: Uningiustizia la mia squalifica. Resto contrario al Var il Financial Fair Play ha funzionato -… - juve_magazine : L'EX JUVE - Platini: “Il Var? Non fa parte della nostra filosofia e non risolve tutto” - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX JUVE - Platini: “Il Var? Non fa parte della nostra filosofia e non risolve tutto” - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'EX JUVE - Platini: “Il Var? Non fa parte della nostra filosofia e non risolve tutto” -