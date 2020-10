Orson Welles | il punto di vista unico di un grande regista

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 10 ottobre 2020)– Photo Credits: webIl 10 Ottobre 1985, all’età di 70 anni, ci lasciava. Nonostante i suoi film di maggior successo abbiano ormai più di 50 anni, il suo Cinema resta ancora attuale. Probabilmente per la suasperimentazione, volta ad allontanarsi dal cinema classico. Tra i suoi film più famosi ricordiamo “Quarto potere” con il quale nel 1942 ha vinto l’Oscar per la miglior sceneggiatura originale e “Othello” con il quale ha vinto la Palma D’Oro nel 1952. Artista a tutto tondo,ha operato in ambito teatrale, cinematografico e radiofonico. Inizia infatti la sua carriera in radio, con il suo programma “La guerra dei mondi”. Si tratta di uno sceneggiato radiofonico ...