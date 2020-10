Mercedes senza rivali, Bottas in 'pole' davanti a Hamilton in Germania (Di sabato 10 ottobre 2020) AGI - Valtteri Bottas su Mercedes conquista la pole position al Gp Eifel in Germania. Il finlandese ottiene la 14esima pole in carriera girando sul circuito del Nurburgring in 1'25"269 e infligge oltre due secondi e mezzo di distacco al compagno di squadra Lewis Hamilton (1'25"525), con l'altra Mercedes. In seconda fila Verstappen a 0"293 da Bottas davanti a un super Charles Leclerc (+0"766) che riporta la Ferrari in seconda fila. Delusione per l'altro ferrarista Sebastian Vettel, eliminato nella Q2 che partirà 11esimo. Al quinto posto in griglia si piazza il britannico della Red Bull Alexander Albon (1'26"047) che precede i due piloti della Renault, l'australiano Daniel Ricciardo (1'26"223) e il ... Leggi su agi (Di sabato 10 ottobre 2020) AGI - Valtterisuconquista laposition al Gp Eifel in. Il finlandese ottiene la 14esimain carriera girando sul circuito del Nurburgring in 1'25"269 e infligge oltre due secondi e mezzo di distacco al compagno di squadra Lewis(1'25"525), con l'altra. In seconda fila Verstappen a 0"293 dadavanti a un super Charles Leclerc (+0"766) che riporta la Ferrari in seconda fila. Delusione per l'altro ferrarista Sebastian Vettel, eliminato nella Q2 che partirà 11esimo. Al quinto posto in griglia si piazza il britannico della Red Bull Alexander Albon (1'26"047) che precede i due piloti della Renault, l'australiano Daniel Ricciardo (1'26"223) e il ...

