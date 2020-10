La ricetta ghiotta | il cavolfiore gratinato con prosciutto e formaggio

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 10 ottobre 2020) . Il piatto che ti proponiamo oggi è ricco e sfizioso. Del resto, tra gli ingredienti ci sonocotto e, sicché il sapore è l’ultima cosa che può mancare in questi squisiti cavolfiori al gratin. La preparazione non è troppo complicata e non porta via neppure troppo tempo. Non solo, si tratta anche di un piatto che di solito piace a tutti quanti, anche ai più piccoli. Gli ingredienti Questi gli ingredienti necessari (per quattro persone): 800 grammi di cavolfiori; 200 grammi dicotto; 80 grammi di parmigiano reggiano; 90 grammi di fontina; 30 grammi di pecorino; due cucchiaiate di pangrattato; quanto basta di sale e pepe; quanto basta di olio extravergine. La preparazione in primis si levano le foglie esterne dele si tolgono le ...