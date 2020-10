Joaquin Phoenix e Rooney Mara genitori: è nato River (Di sabato 10 ottobre 2020) Joaquin Phoenix e Rooney Mara sono genitori: è nato River. Il bimbo si chiama come il fratello dell’attore scomparso per overdose nel 1993 Joaquin Phoenix e Rooney Mara sono diventati genitori. I due attori hanno accolto in famiglia un maschietto. A darne notizia è stato il regista Victor Kossakovsky, durante la presentazione del film “Gunda” al Festival di… L'articolo Joaquin Phoenix e Rooney Mara genitori: è nato River Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di sabato 10 ottobre 2020)sono: è. Il bimbo si chiama come il fratello dell’attore scomparso per overdose nel 1993sono diventati. I due attori hanno accolto in famiglia un maschietto. A darne notizia è stato il regista Victor Kossakovsky, durante la presentazione del film “Gunda” al Festival di… L'articolo: èCorriere Nazionale.

