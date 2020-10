I diritti Lgbtqi+ nel mondo (Di sabato 10 ottobre 2020) LEGGI ANCHECathy La Torre: «Il peso delle parole» Leggi su vanityfair (Di sabato 10 ottobre 2020) LEGGI ANCHECathy La Torre: «Il peso delle parole»

Dall'America all'Africa, dall'Asia all'Italia. Cathy La Torre, attivista, avvocata e politica italiana, fa il giro del mondo, scandagliando le conquiste e i diritti ancora da conquistare ...

Beppe Sala: “Subito una legge contro l’omotransfobia, si tratta di diritti umani non di politica”

A meno di 24 ore dalla manifestazione di piazza della Scala a Milano, a partire dalle ore 15:00, in favore della legge contro l’omotransfobia e la misoginia, il sindaco Beppe Sala ha voluto ribadire l ...

