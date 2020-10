GF Vip | Matilde Brandi si lascia andare | insulti omofobi in diretta | la rabbia dei fan

Leggi su velvetgossip

(Di sabato 10 ottobre 2020) Tra accuse di razzismo e scivoloni, il Grande Fratello Vip 2020 non sembra avere paura di tirarsi indietro di fronte alle provocazioni più dure rivolte al pubblico: quanto raccolto dalle telecamere nel corso di un dialogo trae Maria Teresa Ruta è solamente l’ultima puntata di una polemica in più parti destinata a non esaurirsi tanto presto. Per un Fausto Leali immediatamente allontanato in seguito alle parole rivolte a Enock Balotelli, la linea scelta da Alfonso Signorini sembra essere più morbida nell’ottica degli; l’attitudine più conciliante con cui le uscite di Patrizia De Blanck e Tommaso Zorzi sono state accolte, fanno pensare a una certa resistenza all’eliminazione forzata di altri ...