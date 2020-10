GF Vip | Adua ammette di avere un bavaglio | “Legalmente non posso parlare”

Leggi su biccy

(Di sabato 10 ottobre 2020) Dopo l’outing e le “favole” diDel Vesco ovviamente tutti i suoi coinquilini si fanno delle domande che però non trovano mai risposte. Ieri sera Tommaso Zorzi e Stefania Orlando hanno chiesto all’attrice siciliana (che nel confronto con Morra ha mentito) se dietro a queste storie false ci fosse altro e soprattutto perché ha detto che Massimiliano è gay se in realtà lei stessa ha ammesso che lui ci provava spudoratamente e in maniera insistente. L’ex finta fidanzata di Gabriel Garko in questo caso è stata chiara ed ha rivelato ai compagni di non poter parlare di certe cose per questioni legali e così gli altri gieffini hanno chiuso l’argomento. “Ragazzi capisco però davvero basta. Io voglio chiuderla qui, poi capirete, ma non ne parliamo più qui dentro, ho dei motivi ...