Gasperini | «Contro Liverpool e Ajax servirà un’impresa» – VIDEO

(Di sabato 10 ottobre 2020) Gian Pieroha parlato delle sfide dell’Atalanta in Champions League Gian Piero, allenatore dell’Atalanta, nel corso del Festival dello Sport ha parlato delle prossime sfide dei nerazzurri in Champions League. «Ilè una squadra straordinaria. Due anni fa hanno vinto la Champions, ora ha dominato la Premier. È al top a livello mondiale. Sarà difficile confrontarsi con loro, come è stato difficile col City. L’ambizione quest’anno è quella di poterci giocare la qualificazione, più dell’anno scorso». Leggi su Calcionews24.com

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, nel corso del Festival dello Sport ha parlato delle prossime sfide dei nerazzurri in Champions League contro Liverpool e Ajax. «Il Liverpool è una ...Atalanta, i 5 motivi per cui lo Scudetto per la squadra di Gasperino in questa stagione NON è possibile! (FOCUS CM24) ...