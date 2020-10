F1, Germania: Bottas in pole, quarto tempo per la Ferrari di Leclerc (Di sabato 10 ottobre 2020) Valtteri Bottas beffa Lewis Hamilton per 256 millesimi e si prende la pole position del GP del'Eifel. Manca di poco la prima fila Max Verstappen con la Red Bull, staccato di 293 millesimi , e al suo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 10 ottobre 2020) Valtteribeffa Lewis Hamilton per 256 millesimi e si prende laposition del GP del'Eifel. Manca di poco la prima fila Max Verstappen con la Red Bull, staccato di 293 millesimi , e al suo ...

Ansa_ER : Gp Germania: pole a Bottas, 4/o tempo Ferrari Leclerc. Prima fila Mercedes con Hamilton, Vettel partirà undicesimo… - patriziarutigl1 : RT @SkyTG24: Formula 1, qualifiche del Gp Eifel in Germania: pole di Bottas, quarto Leclerc - SkyTG24 : Formula 1, qualifiche del Gp Eifel in Germania: pole di Bottas, quarto Leclerc - F1News_Marcuss : RT @F1inGenerale_: F1 | GP Germania, Bottas dopo le qualifiche: 'Un giro perfetto' #F1InGenerale - SportRepubblica : F1, Germania: Bottas in pole davanti a Hamilton. Quarta la Ferrari di Leclerc -