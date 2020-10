Corriere: De Luca comunica solo quello che vuole, nessuna specifica su decessi e contagi a Napoli (Di sabato 10 ottobre 2020) Il Corriere della Sera torna sul “bavaglio” imposto dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ai direttori sanitari degli ospedali campani in merito alla situazione dei posti letto. Contesta il fatto che le informazioni fornite dalla Regione sono parziali. Scrive: “Di Covid parla solo l’Unità di crisi, cioè lui o i suoi più stretti collaboratori. Che ovviamente non vivono la situazione quotidiana dei pronto soccorso, dei reparti e delle terapie intensive. E che hanno scelto una comunicazione senza dettagli. Per esempio, nessuna notizia sui decessi (età, condizioni pregresse, decorso della malattia). E nessuna informazione sull’andamento dei contagi rispetto al territorio della ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 10 ottobre 2020) Ildella Sera torna sul “bavaglio” imposto dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De, ai direttori sanitari degli ospedali campani in merito alla situazione dei posti letto. Contesta il fatto che le informazioni fornite dalla Regione sono parziali. Scrive: “Di Covid parlal’Unità di crisi, cioè lui o i suoi più stretti collaboratori. Che ovviamente non vivono la situazione quotidiana dei pronto soccorso, dei reparti e delle terapie intensive. E che hanno scelto unazione senza dettagli. Per esempio,notizia sui(età, condizioni pregresse, decorso della malattia). Einformazione sull’andamento deirispetto al territorio della ...

