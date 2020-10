Virus | un altro dpcm in arrivo | possibili nuove chiusure dalla settimana prossima L’elenco

NicolaPorro : 'Oltre al #COVID19, purtroppo, ci sono anche altre malattie che non possono e non devono essere accantonate...' Il… - TizianiMauro : RT @plums_the: @TizianiMauro @SpagnaMio @Zippo88lrr Infatti, a Marzo ed Aprile, complice la scarsa conoscenza e la maggiore carica virale,… - plums_the : @TizianiMauro @SpagnaMio @Zippo88lrr Infatti, a Marzo ed Aprile, complice la scarsa conoscenza e la maggiore carica… - biif : @MadEm108 @laboccadellave4 @Claire317X Anzi se il virus fosse così letale i positivi da contagio sarebbero molto pi… - AnnalisaChirico : RT @AnnalisaChirico: 'È un #virus che ti impedisce il contatto con l'altro, sta cambiando la nostra vita, è particolarmente sfidante sul pi… -

Ultime Notizie dalla rete : Virus altro

Il Messaggero

NAPOLI, 09 OTT - Notte in auto per centinaia di persone in fila davanti ad una sede dell'ASL Napoli 1 per sottoporsi al tampone per il Covid-19. Le persone in fila, in attesa dell'apertura della strut ..."I raggi ultravioletti dell'estate hanno inciso nel ridurre la carica virale del Covid-19, ma in inverno nuovi rischi", ha spiegato Giorgio Palù.