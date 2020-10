The Right Stuff: gli Uomini Veri sbarcano su Disney + (Di venerdì 9 ottobre 2020) The Right Stuff - Uomini Veri Nel 1961 i primi astronauti americani sbarcarono sulla Luna. Oggi, invece, sbarcano su Disney +: sono loro i protagonisti della nuova serie The Right Stuff: Uomini Veri, basata sul bestseller di Tom Wolfe e prodotta per National Geographic da Appian Way di Leonardo DiCaprio e Warner Bros Television, di cui sono disponibili da oggi i primi due episodi. Otto in tutto per raccontare un’impresa grandiosa, generata dalla vera ambizione, e per scoprire le conseguenze che quel successo ebbe su coloro che lo ottennero, i Mercury Seven, insieme alle loro famiglie. Come la competizione, la ricchezza e l’improvvisa celebrità cambiarono le loro vite, mentre loro cambiavano la ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 9 ottobre 2020) TheNel 1961 i primi astronauti americani sbarcarono sulla Luna. Oggi, invece,su+: sono loro i protagonisti della nuova serie The, basata sul bestseller di Tom Wolfe e prodotta per National Geographic da Appian Way di Leonardo DiCaprio e Warner Bros Television, di cui sono disponibili da oggi i primi due episodi. Otto in tutto per raccontare un’impresa grandiosa, generata dalla vera ambizione, e per scoprire le conseguenze che quel successo ebbe su coloro che lo ottennero, i Mercury Seven, insieme alle loro famiglie. Come la competizione, la ricchezza e l’improvvisa celebrità cambiarono le loro vite, mentre loro cambiavano la ...

