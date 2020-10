The Haunting of Bly Manor, un horror più disturbante che pauroso (Di venerdì 9 ottobre 2020) https://www.youtube.com/watch?v=gdvd-7aMSJw È raro che le serie tv horror siano terrificanti tanto quanto riescono a esserlo i film dello stesso genere, questo perché la storia è per forza di cose più dilatata, le dinamiche fra i personaggi più in primo piano e spesso anche gli effetti non sempre all’altezza. The Haunting of Hill House, la serie di Mike Flanagan diffusa su Netflix lo scorso anno, era invece riuscita nell’intento di trasporre in formato televisivo un terrore diffuso e agghiacciante, pur non dimenticando di mettere in campo vicende personali esasperate e intriganti. Ora dal 9 ottobre arriva sempre sulla stessa piattaforma The Haunting of Bly Manor, una specie di secondo capitolo in un’antologia dell’orrore: anche questa è una creatura di ... Leggi su wired (Di venerdì 9 ottobre 2020) https://www.youtube.com/watch?v=gdvd-7aMSJw È raro che le serie tvsiano terrificanti tanto quanto riescono a esserlo i film dello stesso genere, questo perché la storia è per forza di cose più dilatata, le dinamiche fra i personaggi più in primo piano e spesso anche gli effetti non sempre all’altezza. Theof Hill House, la serie di Mike Flanagan diffusa su Netflix lo scorso anno, era invece riuscita nell’intento di trasporre in formato televisivo un terrore diffuso e agghiacciante, pur non dimenticando di mettere in campo vicende personali esasperate e intriganti. Ora dal 9 ottobre arriva sempre sulla stessa piattaforma Theof Bly, una specie di secondo capitolo in un’antologia dell’orrore: anche questa è una creatura di ...

NetflixIT : Questa è l’ultima notte in cui potrete dormire sonni tranquilli prima di vedere The Haunting of Bly Manor, che esce… - abloodyrevenge : ??spoiler 1x2 the haunting of bly manor MA POI CHI CAZZO È QUEL TIPO ALLA FINESTRA, È INQUIETANTE PORCA TROIAAAAAAA - abloodyrevenge : ??spoiler 1x2 the haunting of bly manor giuro che mi sono scagata come non so cosa quando Flora canticchiava la me… - silmarillioon : vorrei tanto vedere the haunting of bly manor ma sono una fifona :-( - xjokerscars : Ah ma oggi esce la seconda stagione di The Haunting of Hill House (beh Bly Manor, stavolta) basata sul Giro di Vite ?? -