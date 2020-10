Terrorismo, il Pd nomina un ex Prima Linea come Garante dei detenuti. Donzelli: “Scelta vergonosa” (Di venerdì 9 ottobre 2020) Un ex di Prima Linea nominato nel ruolo di Garante dei detenuti. Succede a Livorno, grazie al Pd. A denunciare il caso dell’incarico assegnato a Marco Solimano è il deputato toscano di FdI, Giovanni Donzelli, che parla di “scelta inaccettabile e oltraggiosa verso le vittime”. Una scelta che offende istituzioni e familiari delle vittime “A Livorno l’amministrazione del Pd guidata dal sindaco Salvetti nomina nel ruolo di Garante dei diritti dei detenuti Marco Solimano, un ex terrorista dell’organizzazione Prima Linea, che – ricorda Donzelli – dalla seconda metà degli anni ’70 si è resa protagonista di 39 delitti ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 9 ottobre 2020) Un ex dito nel ruolo didei. Succede a Livorno, grazie al Pd. A denunciare il caso dell’incarico assegnato a Marco Solimano è il deputato toscano di FdI, Giovanni, che parla di “scelta inaccettabile e oltraggiosa verso le vittime”. Una scelta che offende istituzioni e familiari delle vittime “A Livorno l’amministrazione del Pd guidata dal sindaco Salvettinel ruolo didei diritti deiMarco Solimano, un ex terrorista dell’organizzazione, che – ricorda– dalla seconda metà degli anni ’70 si è resa protagonista di 39 delitti ...

