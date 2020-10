Siamo a 1200 casi dal numero massimo di positivi in un giorno (Di venerdì 9 ottobre 2020) Nel calendario dell’epidemia in Italia, c’è stata una data memorabile. Si tratta del 20 marzo. Il giorno dopo, nel bollettino dei dati diffusi dalla protezione civile, si registrava un numero di contagi in 24 ore pari a 6.557: è, fino a questo momento, il numero massimo positivi in Italia. Oggi, 9 ottobre, con riferimento ai dati delle ultime 24 ore, Siamo arrivati a 5.372. Siamo praticamente a meno di 1200 contagi dal record giornaliero registrato in Italia dall’inizio della pandemia. LEGGI ANCHE > Numeri coronavirus 9 ottobre: cosa c’è di positivo e di negativo numero massimo positivi in Italia, cosa sta succedendo oggi Un ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 9 ottobre 2020) Nel calendario dell’epidemia in Italia, c’è stata una data memorabile. Si tratta del 20 marzo. Ildopo, nel bollettino dei dati diffusi dalla protezione civile, si registrava undi contagi in 24 ore pari a 6.557: è, fino a questo momento, ilin Italia. Oggi, 9 ottobre, con riferimento ai dati delle ultime 24 ore,arrivati a 5.372.praticamente a meno dicontagi dal record giornaliero registrato in Italia dall’inizio della pandemia. LEGGI ANCHE > Numeri coronavirus 9 ottobre: cosa c’è di positivo e di negativoin Italia, cosa sta succedendo oggi Un ...

